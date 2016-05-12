Коровин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1915
Дата смерти12.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
14.08.1915
Отец: Коровин Василий Яковлевич
Мать: Коровина Ольга Ивановна
Крещение
15.08.1915
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Иван И..Хохлов и Анна Петровна Хохлова
Упоминание
Между 1941 и 1945
Вернулся одноглазый с войны
Бракосочетание
08.11.1947
Супруг(-а): Александр Васильевич Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Коровина Вера Александровна
Мать ребёнка: Коровина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1958
Упоминание
Неизвестно
Картины висели на выставках. Жена Саши из староверов, учительница; Саша преподавал в школе; Саша в Ковалёвке, остался один кирпичный фундамент, в школе преподаватель рисования, жена - русский язык, та... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель рисования
Смерть
12.05.2016