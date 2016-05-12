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Коровин Александр Васильевич

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Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.08.1915

Дата смерти

12.05.2016

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Около 1924 г.р.

Дети

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1952 г.р.
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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1915

Отец: Коровин Василий Яковлевич

Мать: Коровина Ольга Ивановна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
15.08.1915
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Иван И..Хохлов и Анна Петровна Хохлова
Упоминание
Между 1941 и 1945
Вернулся одноглазый с войны
Бракосочетание
08.11.1947

Жена: Коровина Мария Алексеевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Супруг(-а): Александр Васильевич Неизвестно
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровина Мария Алексеевна

Возрождение, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Коровина Вера Александровна

Мать ребёнка: Коровина Мария Алексеевна

Возрождение, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровина Мария Алексеевна

Возрождение, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровина Мария Алексеевна

Возрождение, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
Неизвестно
Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Картины висели на выставках. Жена Саши из староверов, учительница; Саша преподавал в школе; Саша в Ковалёвке, остался один кирпичный фундамент, в школе преподаватель рисования, жена - русский язык, та... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Учитель рисования
Смерть
12.05.2016
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