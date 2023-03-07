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Трегубов Филипп Никитин

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Место рождения

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Трегубов Никита (Микитка) Козьмин

Мать: Трегубова Анна Анцыферова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697

Дочь: Чючалова Катерина Филиппова

Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Трегубов Кондратий Филиппов

Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Марья Филиппова

Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Трегубов Сергей Филиппов

Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Трегубов Миней Филиппов

Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Трегубов Дмитрий Филиппов

Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Трегубов Аверкий Филиппов

Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Трегубов Емельян Филиппов

Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Петухова Елена Филиппова

Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Ненила Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1735
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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