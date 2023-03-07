Трегубов Филипп Никитин
Место рожденияпоч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1670
Дата смерти1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1670
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697
Дочь: Чючалова Катерина Филиппова
Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Трегубов Кондратий Филиппов
Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Марья Филиппова
Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Трегубов Дмитрий Филиппов
Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Трегубов Аверкий Филиппов
Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Трегубов Емельян Филиппов
Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Петухова Елена Филиппова
Мать ребёнка: Трегубова Ненила Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1735