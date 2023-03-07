Трегубова Ненила Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова Ненила Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1720

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697

Дочь: Чючалова Катерина Филиппова

Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Трегубов Кондратий Филиппов

Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Марья Филиппова

Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Трегубов Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Трегубов Миней Филиппов

Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Трегубов Дмитрий Филиппов

Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Трегубов Аверкий Филиппов

Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Трегубов Емельян Филиппов

Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Петухова Елена Филиппова

Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Филипп Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1720
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