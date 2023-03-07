Трегубова Ненила Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Дочь: Чючалова Катерина Филиппова
Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Трегубов Кондратий Филиппов
Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Марья Филиппова
Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704
Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Трегубов Дмитрий Филиппов
Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Трегубов Аверкий Филиппов
Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Трегубов Емельян Филиппов
Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Петухова Елена Филиппова
Отец ребёнка: Трегубов Филипп Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1720