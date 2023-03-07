Трегубов Кондратий Филиппов
Место рожденияпоч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1698
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Трегубов Киприан Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Трегубов Никита Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758