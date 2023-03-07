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Трегубов Кондратий Филиппов

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Место рождения

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Трегубов Филипп Никитин

Мать: Трегубова Ненила Тимофеева

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Трегубов Осип Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Трегубов Киприан Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Трегубов Никита Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1758
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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