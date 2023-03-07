Трегубов Никита (Микитка) Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Никита (Микитка) Козьмин

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Место рождения

поч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

1645

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: Трегубов Козьма Григорьев

Мать: не указана

поч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Трегубов Филипп Никитин

Мать ребёнка: Трегубова Анна Анцыферова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Трегубов Иван (Ивашко) Никитин

Мать ребёнка: Трегубова Анна Анцыферова

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Трегубов Сава Никитин

Мать ребёнка: Трегубова Анна Анцыферова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Трегубов Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Трегубова Анна Анцыферова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Трегубов Семен Никитин

Мать ребёнка: Трегубова Анна Анцыферова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Анна Анцыферова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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