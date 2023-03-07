Трегубов Никита (Микитка) Козьмин
Место рожденияпоч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения1645
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645
Отец: Трегубов Козьма Григорьев
Мать: не указана
поч. Богдашки Распопы, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670
Мать ребёнка: Трегубова Анна Анцыферова
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Трегубов Иван (Ивашко) Никитин
Мать ребёнка: Трегубова Анна Анцыферова
Рождение ребёнка
Около 1675
Мать ребёнка: Трегубова Анна Анцыферова
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: Трегубова Анна Анцыферова
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: Трегубова Анна Анцыферова
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710