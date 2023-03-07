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Трегубов Дмитрий Филиппов

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Место рождения

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1672 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Трегубов Филипп Никитин

Мать: Трегубова Ненила Тимофеева

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1728
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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