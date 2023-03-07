Трегубов Сергей Филиппов
Место рожденияпоч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиПосле 1732
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Трегубов Мартемьян Сергиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1732