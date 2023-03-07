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Трегубов Сергей Филиппов

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Место рождения

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1732

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Трегубов Филипп Никитин

Мать: Трегубова Ненила Тимофеева

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Трегубов Мартемьян Сергиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Трегубов Акинфей Сергиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Трегубов Максим Сергиев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1732
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