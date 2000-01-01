Огонь-Догановский Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Пётр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич

Мать: Огонь-Догановская София Михайловна

Рождение ребёнка
08.09.1712

Дочь: Повало-Швейковская Мария Петровна

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Карабанова Анна Петровна

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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