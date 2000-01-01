Огонь-Догановский Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1712
Дочь: Повало-Швейковская Мария Петровна
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Карабанова Анна Петровна
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно