Карабанова (Огонь-Догановская) Анна Петровна
женский, родилась 1715
умерла 21.09.1763, Москва, город федерального значения Москва
МатьОгонь-Догановская Софья ИвановнаНеизвестно г.р.
ОтецОгонь-Догановский Пётр ПетровичНеизвестно г.р.
Супруги
ДетиПоказать еще 13
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Чуфаровская (Карабанова) Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Дочь: Лутовинова (Карабанова) Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Дочь: Карабанова Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Сын: Карабанов Фёдор Леонтьевич
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Дочь: Карабанова Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Дочь: Карабанова Надежда большая Леонтьевна
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Дочь: Писарева (Карабанова) Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Дочь: Карабанова Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Дочь: Шишкова (Карабанова) Харитина Леонтьевна
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Сын: Карабанов Николай - большой Леонтьевич
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Сын: Карабанов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Сын: Карабанов Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Сын: Карабанов Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Сын: Карабанов Николай - меньшой Леонтьевич
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович
Сын: Карабанов Леонтий Леонтьевич
Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович