Карабанова (Огонь-Догановская) Анна Петровна 1715 — найти родственников по фамилии на Familio

Карабанова (Огонь-Догановская) Анна Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1715

умерла 21.09.1763, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Огонь-Догановская Софья ИвановнаНеизвестно г.р.
Отец
Огонь-Догановский Пётр ПетровичНеизвестно г.р.
Супруги
Карабанов Леонтий Михайлович13.05.1700 г.р.
Дети
Чуфаровская (Карабанова) Мария Леонтьевна1734 г.р.
Лутовинова (Карабанова) Ирина Леонтьевна1735 г.р.
Показать еще 13
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Огонь-Догановский Пётр Петрович

Мать: Огонь-Догановская Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Чуфаровская (Карабанова) Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Лутовинова (Карабанова) Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Карабанова Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1738

Сын: Карабанов Фёдор Леонтьевич

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Карабанова Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Карабанова Надежда большая Леонтьевна

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
06.09.1742

Дочь: Писарева (Карабанова) Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Карабанова Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1744

Дочь: Шишкова (Карабанова) Харитина Леонтьевна

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Карабанов Николай - большой Леонтьевич

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Карабанов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1747

Сын: Карабанов Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
30.08.1749

Сын: Карабанов Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
04.12.1752

Сын: Карабанов Николай - меньшой Леонтьевич

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Карабанов Леонтий Леонтьевич

Отец ребёнка: Карабанов Леонтий Михайлович

Смерть
21.09.1763
Москва, город федерального значения Москва

Похоронена в 1763 - Старое Донское кладбище, Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.