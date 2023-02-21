Шишкова (Карабанова) Харитина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1744
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкова Аграфена Михайловна
Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишков Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно