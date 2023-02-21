Шишкова (Карабанова) Харитина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (Карабанова) Харитина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1744

Отец: Карабанов Леонтий Михайлович

Мать: Карабанова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкова Аграфена Михайловна

Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Антон Михайлович

Отец ребёнка: Шишков Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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