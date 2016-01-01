Шишков Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкова Аграфена Михайловна
Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишков Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно