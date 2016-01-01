Шишков Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишков Михаил Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкова Аграфена Михайловна

Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Яков Михайлович

Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Антон Михайлович

Мать ребёнка: Шишкова Харитина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкова Харитина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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