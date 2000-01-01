Карабанов Фёдор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1738
Дата смерти19.05.1813
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1738
Бракосочетание
26.08.1761
Рождение ребёнка
25.10.1767
Сын: Карабанов Павел Фёдорович
Мать ребёнка: Карабанова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковская Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Карабанова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головнина Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Карабанова Анастасия Григорьевна
Смерть
19.05.1813