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Карабанов Фёдор Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1738

Дата смерти

19.05.1813

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1738

Отец: Карабанов Леонтий Михайлович

Мать: Карабанова Анна Петровна

Бракосочетание
26.08.1761

Жена: Карабанова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
25.10.1767

Сын: Карабанов Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Карабанова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковская Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Карабанова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головнина Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Карабанова Анастасия Григорьевна

Смерть
19.05.1813
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