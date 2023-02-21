Карабанова (Кисловская) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1731
Дата смерти29.10.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1761
Рождение ребёнка
25.10.1767
Сын: Карабанов Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Карабанов Фёдор Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковская Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Карабанов Фёдор Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головнина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Карабанов Фёдор Леонтьевич
Смерть
29.10.1791