Карабанова (Кисловская) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабанова (Кисловская) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1731

Дата смерти

29.10.1791

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1761

Муж: Карабанов Фёдор Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.10.1767

Сын: Карабанов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Карабанов Фёдор Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковская Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Карабанов Фёдор Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головнина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Карабанов Фёдор Леонтьевич

Смерть
29.10.1791
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