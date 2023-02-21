Огонь-Догановский Пётр (Пётр-Казимир) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Пётр (Пётр-Казимир) Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1709

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Пётр Петрович

Мать ребёнка: Огонь-Догановская София Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Константин Петрович

Мать ребёнка: Огонь-Догановская София Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская София Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Григорий Петрович

Мать ребёнка: Огонь-Догановская София Михайловна

Смерть
1709
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