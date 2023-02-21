Огонь-Догановский Пётр (Пётр-Казимир) Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1709
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Пётр Петрович
Мать ребёнка: Огонь-Догановская София Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Константин Петрович
Мать ребёнка: Огонь-Догановская София Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Григорий Петрович
Мать ребёнка: Огонь-Догановская София Михайловна
Смерть
1709