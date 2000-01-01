Огонь-Догановская (Друцкая-Соколинская) София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Константин Петрович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Григорий Петрович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно