Огонь-Догановская (Друцкая-Соколинская) София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская (Друцкая-Соколинская) София Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Петрович

Мать: Друцкая-Соколинская Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Константин Петрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Григорий Петрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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