Огонь-Догановский Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгонь-Догановский Константин Петрович

Огонь-Догановский Константин Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огонь-Догановский Пётр Дмитриевич

Мать: Огонь-Догановская София Михайловна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Огонь-Догановский Богдан Константинович

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огонь-Догановская Христина Константиновна

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close