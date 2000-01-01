Огонь-Догановский Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Огонь-Догановский Богдан Константинович
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огонь-Догановская Христина Константиновна
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно