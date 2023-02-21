Огонь-Догановская (Тумило-Денисович) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская (Тумило-Денисович) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Огонь-Догановский Богдан Константинович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огонь-Догановская Христина Константиновна

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Константин Петрович

Смерть
Неизвестно
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