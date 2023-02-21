Огонь-Догановская (Тумило-Денисович) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Огонь-Догановский Богдан Константинович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Константин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огонь-Догановская Христина Константиновна
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно