Огонь-Догановский Онуфрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Онуфрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огонь-Догановский Пётр Петрович

Мать: Огонь-Догановская Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Огонь-Догановская Александра Онуфриевна

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Огонь-Догановский Михаил Онуфриевич

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Огонь-Догановская Надежда Онуфриевна

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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