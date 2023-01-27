Огонь-Догановский Онуфрий Петрович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьОгонь-Догановская Софья ИвановнаНеизвестно г.р.
ОтецОгонь-Догановский Пётр ПетровичНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич1774 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич
Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Огонь-Догановская Александра Онуфриевна
Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Огонь-Догановский Михаил Онуфриевич
Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич
Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Огонь-Догановская Надежда Онуфриевна
Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно