Огонь-Догановский Онуфрий Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Огонь-Догановский Онуфрий Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Мать
Огонь-Догановская Софья ИвановнаНеизвестно г.р.
Отец
Огонь-Догановский Пётр ПетровичНеизвестно г.р.
Супруги
Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна1754 г.р.
Дети
Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич1774 г.р.
Огонь-Догановская Александра Онуфриевна1780 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огонь-Догановский Пётр Петрович

Мать: Огонь-Догановская Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич

Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Огонь-Догановская Александра Онуфриевна

Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Огонь-Догановский Михаил Онуфриевич

Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич

Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Огонь-Догановская Надежда Онуфриевна

Мать ребёнка: Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно

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