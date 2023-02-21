Огонь-Догановский Онуфрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Огонь-Догановская Александра Онуфриевна
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Огонь-Догановский Михаил Онуфриевич
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Огонь-Догановская Надежда Онуфриевна
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно