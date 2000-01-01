Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

12.06.1827

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Онуфрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Онуфрий Петрович

Смерть
12.06.1827
Плай-Успенское Поречский уезд, Смоленская губерния, Российская империя
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