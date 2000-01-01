Огонь-Догановская (Каштилянская) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти12.06.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Онуфрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1827
Плай-Успенское Поречский уезд, Смоленская губерния, Российская империя