Огонь-Догановский Михаил Онуфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Михаил Онуфриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Огонь-Догановский Онуфрий Петрович

Мать: Огонь-Догановская Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Огонь-Догановский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Плаи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Огонь-Догановский Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Огонь-Догановский Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1822

Сын: Огонь-Догановский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Плаи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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