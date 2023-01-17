Огонь-Догановский Михаил Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1807
Сын: Огонь-Догановский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Огонь-Догановский Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Огонь-Догановский Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1822
Сын: Огонь-Догановский Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно