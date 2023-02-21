Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1824
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огонь-Догановская Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суровцева Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Платон Григорьевич
Мать ребёнка: Огонь-Догановская Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1824