Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Огонь-Догановский Онуфрий Петрович

Мать: Огонь-Догановская Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огонь-Догановская Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суровцева Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Платон Григорьевич

Мать ребёнка: Огонь-Догановская Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огонь-Догановская Мария Петровна

Смерть
1824
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