Огонь-Догановская Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановская Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огонь-Догановская Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суровцева Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Платон Григорьевич

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич

Смерть
Неизвестно
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