Огонь-Догановская Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огонь-Догановская Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суровцева Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Платон Григорьевич
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Григорий Онуфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно