Повало-Швейковская (Огонь-Догановская) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПовало-Швейковская (Огонь-Догановская) Мария Петровна

Повало-Швейковская (Огонь-Догановская) Мария Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1712

Дата смерти

08.07.1806

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1712

Отец: Огонь-Догановский Пётр Петрович

Мать: Огонь-Догановская Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Повало-Швейковский Степан Фомич

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Фома Давыдович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Повало-Швейковский Иван Фомич

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Фома Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховская Надежда Фоминична

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Фома Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Повало-Швейковский Фома Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пересветов Елисей Леонтьевич

Смерть
08.07.1806
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close