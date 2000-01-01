Повало-Швейковская (Огонь-Догановская) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1712
Дата смерти08.07.1806
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1712
Рождение ребёнка
1755
Сын: Повало-Швейковский Степан Фомич
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Фома Давыдович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Повало-Швейковский Иван Фомич
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Фома Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховская Надежда Фоминична
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Фома Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1806