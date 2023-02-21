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Повало-Швейковский Степан Фомич
Повало-Швейковский Степан Фомич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1755
Дата смерти
1817
Пол
Мужской
Отец
Повало-Швейковский Фома Давыдович
Мать
Повало-Швейковская (Огонь-Догановская) Мария Петровна
1712 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец:
Повало-Швейковский Фома Давыдович
Мать:
Повало-Швейковская Мария Петровна
Смерть
1817
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