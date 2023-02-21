Повало-Швейковский Степан Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повало-Швейковский Степан Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Повало-Швейковский Фома Давыдович

Мать: Повало-Швейковская Мария Петровна

Смерть
1817
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