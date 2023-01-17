Тинетов (Тенетов, Петров) Кирилл Козьмин
Место рождения
Дата рождения18.03.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1836
Крещение
19.03.1836
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил Прихоцкий Священник Петр Стефанов. При крещении были Того ж села Диакон Иван Макаров, дьячок Федор Трифонов, пономарь Никанор Иванов. Воспреемник - Онаго ж се... Показать все
Бракосочетание
16.05.1855
Казанская церковь
Рождение ребёнка
14.10.1856
Рождение ребёнка
27.01.1858
Дочь: Татьяна Кириллова
Мать ребёнка: Тинетова (тенетова, Петрова) Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
29.03.1863
Дочь: Марья Кириллова
Мать ребёнка: Тинетова (тенетова, Петрова) Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
14.05.1867
Мать ребёнка: Тинетова (тенетова, Петрова) Евдокия Феодорова
Смерть
Неизвестно