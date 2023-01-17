Тинетов (Тенетов, Петров) Кирилл Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тинетов (Тенетов, Петров) Кирилл Козьмин

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.03.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1836

Отец: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.03.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил Прихоцкий Священник Петр Стефанов. При крещении были Того ж села Диакон Иван Макаров, дьячок Федор Трифонов, пономарь Никанор Иванов. Воспреемник - Онаго ж се... Показать все
Бракосочетание
16.05.1855

Жена: Тинетова (тенетова, Петрова) Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
14.10.1856

Сын: Петров (тенетов) Иаков Кириллов

Мать ребёнка: Тинетова (тенетова, Петрова) Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1858

Дочь: Татьяна Кириллова

Мать ребёнка: Тинетова (тенетова, Петрова) Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1863

Дочь: Марья Кириллова

Мать ребёнка: Тинетова (тенетова, Петрова) Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1867

Сын: Тенетов Михаил Кирилов

Мать ребёнка: Тинетова (тенетова, Петрова) Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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