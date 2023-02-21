Петрова (Тенетова) (Шеронова) Евдокия Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти03.11.1880
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Шеронов Мирон Андреев
Бракосочетание
08.11.1831
Воспреемники: Со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя кресьяне Панкрат Васильев Маринин, Данила Яковлев Маринин, Федот Иванов Петров; Со стороны невесты Федот Петров Живодеров, Иван Иванов Лапат... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1833
Сын: Петров (тенетов) Константин Козьмин
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
18.03.1836
Сын: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1838
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
01.06.1840
Дочь: Феодосия Козьмина
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
20.07.1841
Сын: Тенетов (тинетов) Илья Кузьмин
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1843
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1846
Дочь: Евдокия Козмина
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
23.05.1847
Сын: Тинетов Егор Козмин
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
05.12.1850
Сын: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Косьмина
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов
Смерть
03.11.1880
Причина смерти: от удушья
Похороны
05.11.1880
на отведенном кладбище при Казанской церкви