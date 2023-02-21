Петрова (Тенетова) (Шеронова) Евдокия Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Тенетова) (Шеронова) Евдокия Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

03.11.1880

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Шеронов Мирон Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1831

Муж: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Воспреемники: Со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя кресьяне Панкрат Васильев Маринин, Данила Яковлев Маринин, Федот Иванов Петров; Со стороны невесты Федот Петров Живодеров, Иван Иванов Лапат... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1833

Сын: Петров (тенетов) Константин Козьмин

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1836

Сын: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1838

Сын: Петров Герасим Козмин

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1840

Дочь: Феодосия Козьмина

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1841

Сын: Тенетов (тинетов) Илья Кузьмин

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1843

Сын: Тенетов Герасим Козмин

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1846

Дочь: Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1847

Сын: Тинетов Егор Козмин

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1850

Сын: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Косьмина

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Смерть
03.11.1880
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья
Похороны
05.11.1880
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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