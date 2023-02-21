Тинетова (Тенетова, Петрова) (Трегубова) Евдокия Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1855
Казанская церковь
Рождение ребёнка
14.10.1856
Сын: Петров (тенетов) Иаков Кириллов
Отец ребёнка: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин
Рождение ребёнка
27.01.1858
Дочь: Татьяна Кириллова
Отец ребёнка: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин
Рождение ребёнка
29.03.1863
Дочь: Марья Кириллова
Отец ребёнка: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин
Рождение ребёнка
14.05.1867
Отец ребёнка: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин
Смерть
Неизвестно