Тинетова (Тенетова, Петрова) (Трегубова) Евдокия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тинетова (Тенетова, Петрова) (Трегубова) Евдокия Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1855

Муж: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
14.10.1856

Сын: Петров (тенетов) Иаков Кириллов

Отец ребёнка: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1858

Дочь: Татьяна Кириллова

Отец ребёнка: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1863

Дочь: Марья Кириллова

Отец ребёнка: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1867

Сын: Тенетов Михаил Кирилов

Отец ребёнка: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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