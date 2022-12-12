(Тенетова) Марья Кириллова
Место рождения
Дата рождения29.03.1863
Дата смерти12.06.1863
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1863
Крещение
30.03.1863
Воспреемники: удельный крестьянин Феодосий Максимов Тенетов и удельно крестьянская девица Евдокия Петрова Слепова | Казанская церковь
Смерть
12.06.1863
Причина смерти: от младенческой
Похороны
14.06.1863
на отведенном кладбище при Казанской церкви