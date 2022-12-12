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(Тенетова) Марья Кириллова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.03.1863

Дата смерти

12.06.1863

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1863

Отец: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин

Мать: Тинетова (тенетова, Петрова) Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.03.1863
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Воспреемники: удельный крестьянин Феодосий Максимов Тенетов и удельно крестьянская девица Евдокия Петрова Слепова | Казанская церковь
Смерть
12.06.1863
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой
Похороны
14.06.1863
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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