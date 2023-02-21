Петров (Тенетов) Кузьма Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти19.07.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
08.11.1831
Воспреемники: Со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя кресьяне Панкрат Васильев Маринин, Данила Яковлев Маринин, Федот Иванов Петров; Со стороны невесты Федот Петров Живодеров, Иван Иванов Лапат... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1833
Сын: Петров (тенетов) Константин Козьмин
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
18.03.1836
Сын: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
04.03.1838
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
01.06.1840
Дочь: Феодосия Козьмина
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
20.07.1841
Сын: Тенетов (тинетов) Илья Кузьмин
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
04.03.1843
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
03.03.1846
Дочь: Евдокия Козмина
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
23.05.1847
Сын: Тинетов Егор Козмин
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
05.12.1850
Сын: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Косьмина
Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова
Смерть
19.07.1891
Причина смерти: от удушья | от удушья
Похороны
21.07.1891
на отведенном кладбище при Казанской церкви