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Петров (Тенетов) Кузьма Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

19.07.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Тинет (петров) Иван Алексеев

Мать: Тинетова (петрова) Акилина Андреева

Бракосочетание
08.11.1831

Жена: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Воспреемники: Со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя кресьяне Панкрат Васильев Маринин, Данила Яковлев Маринин, Федот Иванов Петров; Со стороны невесты Федот Петров Живодеров, Иван Иванов Лапат... Показать все
Рождение ребёнка
25.05.1833

Сын: Петров (тенетов) Константин Козьмин

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1836

Сын: Тинетов (тенетов, Петров) Кирилл Козьмин

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1838

Сын: Петров Герасим Козмин

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1840

Дочь: Феодосия Козьмина

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1841

Сын: Тенетов (тинетов) Илья Кузьмин

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1843

Сын: Тенетов Герасим Козмин

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1846

Дочь: Евдокия Козмина

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1847

Сын: Тинетов Егор Козмин

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1850

Сын: Петров (тенетов) Спиридон Козьмин

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Косьмина

Мать ребёнка: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Смерть
19.07.1891
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья | от удушья
Похороны
21.07.1891
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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