Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиМежду 1842 и 1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Василий Иванович
Мать: Татьяна Фоминична
Бракосочетание
03.02.1805
Муж: Григорий Семенович
Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Семенович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Семенович
Рождение ребёнка
?.05.1830
Сын: Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1842 и 1849