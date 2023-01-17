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Анна Васильевна

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Место рождения

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Между 1842 и 1849

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Василий Иванович

Мать: Татьяна Фоминична

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1805

Муж: Григорий Семенович

Церковь Казанской Богоматери, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
?.05.1830

Сын: Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Семенович

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1842 и 1849
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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