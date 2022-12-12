Татьяна Фоминична
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Фома Прокопьевич
Мать: Степанида Тарасовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Козма Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно