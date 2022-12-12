Татьяна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Фоминична

Татьяна Фоминична

avatar

Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Фома Прокопьевич

Мать: Степанида Тарасовна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Козма Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close