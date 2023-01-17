Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиМежду 1791 и 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Иван Васильевич
Мать: Агриппина Гаврииловна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: 1-я Иванова
Бракосочетание
21.08.1760
Жена: Евдокия Матвеевна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Козма Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Фоминична
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Фоминична
Рождение ребёнка
1780
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Татьяна Фоминична
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Фоминична
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Татьяна Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1791 и 1804