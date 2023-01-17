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Василий Иванович

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Место рождения

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Между 1791 и 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Иван Васильевич

Мать: Агриппина Гаврииловна

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: 1-я Иванова

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.08.1760

Жена: Евдокия Матвеевна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Козма Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Фоминична

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Фоминична

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Фоминична

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Фоминична

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Фоминична

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Иванова

Место жительства
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1791 и 1804
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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