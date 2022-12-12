Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Григорий Семенович
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
11.07.1828
Дочь: Марфа Ипатиевна
Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пелагия Ипатиевна
Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Неонилла Ипатиевна
Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Алексей Ипатиевич
Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Михаил Ипатиевич
Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сергей Ипатиевич
Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ипатий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно