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Анна Григорьевна

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Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Григорий Семенович

Мать: Анна Васильевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
11.07.1828

Дочь: Марфа Ипатиевна

Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пелагия Ипатиевна

Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Неонилла Ипатиевна

Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1835

Сын: Алексей Ипатиевич

Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Преснов Иван Ипатиевич

Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Михаил Ипатиевич

Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сергей Ипатиевич

Отец ребёнка: Ипатий Алексеевич

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипатий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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