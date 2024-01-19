Преснов Иван Ипатиевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Ипатий Алексеевич
Мать: Анна Григорьевна
Бракосочетание
24.01.1858
Церковь Спаса Нерукотворного образа, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | той же вотчины крестьяне деревни Гнездово Алексей Григорьев, Иван Иванов | По невесте | Тоя ж вотчины крестьяне Григорий Иванов (Заболотье), Алексей Андреев (Мошнино)
Рождение ребёнка
21.03.1859
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна
Рождение ребёнка
06.10.1861
Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Петрова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна
Место жительства
Неизвестно
Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно