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Преснов Иван Ипатиевич

Место рождения

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Ипатий Алексеевич

Мать: Анна Григорьевна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
24.01.1858

Жена: Преснова Матрона Венедиктовна

Церковь Спаса Нерукотворного образа, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | той же вотчины крестьяне деревни Гнездово Алексей Григорьев, Иван Иванов | По невесте | Тоя ж вотчины крестьяне Григорий Иванов (Заболотье), Алексей Андреев (Мошнино)
Рождение ребёнка
21.03.1859

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
06.10.1861

Сын: Преснов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна

Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Преснов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Преснов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Преснов Семен Иванович

Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Петрова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Преснова Матрона Венедиктовна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Фефелово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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