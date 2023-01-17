Кудрякова (Яблонская) Мария Викентьевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
19.10.1903 ст.
Богородицкая Говоровская церковь Вологодского уезда. Жених: Вологодского уезда Николаевской Святолуцкой церкви псаломщик Александр Дмитриев Кудряков, 25 лет. Невеста: учительница Вологодского уезда Ни... Показать все
Смерть
Неизвестно