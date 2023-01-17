Кудрякова (Яблонская) Мария Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрякова (Яблонская) Мария Викентьевна

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Место рождения

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Яблонский Викентий Иванович

Мать: Яблонская Аполлинария Викторовна

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.10.1903 ст.

Муж: Кудряков Александр Дмитриевич

Богородицкая Говоровская церковь Вологодского уезда. Жених: Вологодского уезда Николаевской Святолуцкой церкви псаломщик Александр Дмитриев Кудряков, 25 лет. Невеста: учительница Вологодского уезда Ни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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