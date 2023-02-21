Кудряков Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1903 ст.
Богородицкая Говоровская церковь Вологодского уезда. Жених: Вологодского уезда Николаевской Святолуцкой церкви псаломщик Александр Дмитриев Кудряков, 25 лет. Невеста: учительница Вологодского уезда Ни... Показать все
Смерть
Неизвестно