Кудряков Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряков Александр Дмитриевич

Кудряков Александр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1903 ст.

Жена: Кудрякова Мария Викентьевна

Богородицкая Говоровская церковь Вологодского уезда. Жених: Вологодского уезда Николаевской Святолуцкой церкви псаломщик Александр Дмитриев Кудряков, 25 лет. Невеста: учительница Вологодского уезда Ни... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close