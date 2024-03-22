Яблонская (Юнеева) Аполлинария Викторовна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
1859
Викентий - вторым браком.
Рождение ребёнка
1860
Сын: Яблонский Александр Викентьевич
Отец ребёнка: Яблонский Викентий Иванович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Яблонский Павел Викентьевич
Отец ребёнка: Яблонский Викентий Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Яблонский Анатолий Викентьевич
Отец ребёнка: Яблонский Викентий Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кудрякова Мария Викентьевна
Отец ребёнка: Яблонский Викентий Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Яблонская Людмила Викентьевна
Отец ребёнка: Яблонский Викентий Иванович
Место жительства
1885
Вдова псаломщика Михайло-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно