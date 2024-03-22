Яблонская (Юнеева) Аполлинария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонская (Юнеева) Аполлинария Викторовна

Место рождения

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1859

Муж: Яблонский Викентий Иванович

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Викентий - вторым браком.
Рождение ребёнка
1860

Сын: Яблонский Александр Викентьевич

Отец ребёнка: Яблонский Викентий Иванович

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Яблонский Павел Викентьевич

Отец ребёнка: Яблонский Викентий Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Яблонский Анатолий Викентьевич

Отец ребёнка: Яблонский Викентий Иванович

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кудрякова Мария Викентьевна

Отец ребёнка: Яблонский Викентий Иванович

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Яблонская Людмила Викентьевна

Отец ребёнка: Яблонский Викентий Иванович

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1885
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вдова псаломщика Михайло-Архангельской Бохтюжской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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