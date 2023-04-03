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Герман Гирш Элиокумов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Герман Элиокум

Мать: не указана

Бракосочетание
03.12.1885

Жена: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб 422-3-122 | № 55 Повенчаны 3-го декабря сего 1885 года В первый законный брак Шлиссельбургский мещанин Гирша Германов, 22 года, вступил с дочерью отставного рядового Берка Левера девицею Фейг... Показать все
Рождение ребёнка
1892

Сын: Герман Бер (Борис) Гиршев (Григорьевич)

Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Александр Гиршев (Григорьевич)

Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Михаил Гиршев

Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Арон (Аркадий) Гиршев (Григорьевич)

Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грейцер Гута (Августа) Гиршевна (Григорьевна)

Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Яков Гиршев

Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Элиокум (Илья) Гиршевич (Григорьевич)

Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосицкая Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)

Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб 422-3-132 | № 122 Родилась 23 Сентября и молитвована того же числа сего 1886 года в Санкт-Петербурге у Шлиссельбургского мещанина Гирши Германова и законной его жены Фейги Берковой Дочь Сара
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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