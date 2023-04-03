Герман Гирш Элиокумов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Герман Элиокум
Мать: не указана
Бракосочетание
03.12.1885
ЦГИА СПб 422-3-122 | № 55 Повенчаны 3-го декабря сего 1885 года В первый законный брак Шлиссельбургский мещанин Гирша Германов, 22 года, вступил с дочерью отставного рядового Берка Левера девицею Фейг... Показать все
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Михаил Гиршев
Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Арон (Аркадий) Гиршев (Григорьевич)
Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грейцер Гута (Августа) Гиршевна (Григорьевна)
Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Яков Гиршев
Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Элиокум (Илья) Гиршевич (Григорьевич)
Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосицкая Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)
Мать ребёнка: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)
ЦГИА СПб 422-3-132 | № 122 Родилась 23 Сентября и молитвована того же числа сего 1886 года в Санкт-Петербурге у Шлиссельбургского мещанина Гирши Германова и законной его жены Фейги Берковой Дочь Сара
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1920