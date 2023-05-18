Сосицкая (Герман) Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосицкая (Герман) Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герман Гирш Элиокумов

Мать: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб 422-3-132 | № 122 Родилась 23 Сентября и молитвована того же числа сего 1886 года в Санкт-Петербурге у Шлиссельбургского мещанина Гирши Германова и законной его жены Фейги Берковой Дочь Сара
Рождение ребёнка
03.12.1912

Дочь: Гуревич Рахиль

Отец ребёнка: Сосицкий Исаак

Рождение ребёнка
1921

Сын: Сосицкий Григорий

Отец ребёнка: Сосицкий Исаак

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосицкий Исаак

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
похоронена на Преображенском кладбище в Санкт-Петербурге
Похороны
Неизвестно
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