Сосицкая (Герман) Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
ЦГИА СПб 422-3-132 | № 122 Родилась 23 Сентября и молитвована того же числа сего 1886 года в Санкт-Петербурге у Шлиссельбургского мещанина Гирши Германова и законной его жены Фейги Берковой Дочь Сара
Рождение ребёнка
03.12.1912
Дочь: Гуревич Рахиль
Отец ребёнка: Сосицкий Исаак
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сосицкий Григорий
Отец ребёнка: Сосицкий Исаак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сосицкий Исаак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965
похоронена на Преображенском кладбище в Санкт-Петербурге
Похороны
Неизвестно