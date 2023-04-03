Сосицкий Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосицкий Исаак

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1883

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
03.12.1912

Дочь: Гуревич Рахиль

Мать ребёнка: Сосицкая Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)

Рождение ребёнка
1921

Сын: Сосицкий Григорий

Мать ребёнка: Сосицкая Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосицкая Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
наборщик?
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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