Сосицкий Исаак
Место рождения?, , ,
Дата рождения1883
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
?, , ,
Рождение ребёнка
03.12.1912
Дочь: Гуревич Рахиль
Мать ребёнка: Сосицкая Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сосицкий Григорий
Мать ребёнка: Сосицкая Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
наборщик?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1964