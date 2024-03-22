Герман (Левер) Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерман (Левер) Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Герман (Левер) Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.01.1865

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1865

Отец: Левер Берка (Берелий Беркель) Израилевич

Мать: Левер Сосса Лейбова

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб 422-3-8 | № 2 Родилась 1 Января и молитвована того же числа сего 1865 года в Санкт-Петербурге у Рядоваго гарниста Л.Гв.Стрелковаго Баталиона Императорской фамилии Берки Левера и законной е... Показать все
Бракосочетание
03.12.1885

Муж: Герман Гирш Элиокумов

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб 422-3-122 | № 55 Повенчаны 3-го декабря сего 1885 года В первый законный брак Шлиссельбургский мещанин Гирша Германов, 22 года, вступил с дочерью отставного рядового Берка Левера девицею Фейг... Показать все
Рождение ребёнка
1892

Сын: Герман Бер (Борис) Гиршев (Григорьевич)

Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Александр Гиршев (Григорьевич)

Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Михаил Гиршев

Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Арон (Аркадий) Гиршев (Григорьевич)

Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грейцер Гута (Августа) Гиршевна (Григорьевна)

Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Яков Гиршев

Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герман Элиокум (Илья) Гиршевич (Григорьевич)

Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосицкая Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)

Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб 422-3-132 | № 122 Родилась 23 Сентября и молитвована того же числа сего 1886 года в Санкт-Петербурге у Шлиссельбургского мещанина Гирши Германова и законной его жены Фейги Берковой Дочь Сара
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
похоронена на Преображенском кладбище в Санкт-Петербурге
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close