Герман (Левер) Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)
Место рождения
Дата рождения01.01.1865
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1865
ЦГИА СПб 422-3-8 | № 2 Родилась 1 Января и молитвована того же числа сего 1865 года в Санкт-Петербурге у Рядоваго гарниста Л.Гв.Стрелковаго Баталиона Императорской фамилии Берки Левера и законной е... Показать все
Бракосочетание
03.12.1885
ЦГИА СПб 422-3-122 | № 55 Повенчаны 3-го декабря сего 1885 года В первый законный брак Шлиссельбургский мещанин Гирша Германов, 22 года, вступил с дочерью отставного рядового Берка Левера девицею Фейг... Показать все
Рождение ребёнка
1892
Сын: Герман Бер (Борис) Гиршев (Григорьевич)
Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Александр Гиршев (Григорьевич)
Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Михаил Гиршев
Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Арон (Аркадий) Гиршев (Григорьевич)
Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грейцер Гута (Августа) Гиршевна (Григорьевна)
Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Яков Гиршев
Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герман Элиокум (Илья) Гиршевич (Григорьевич)
Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосицкая Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)
Отец ребёнка: Герман Гирш Элиокумов
ЦГИА СПб 422-3-132 | № 122 Родилась 23 Сентября и молитвована того же числа сего 1886 года в Санкт-Петербурге у Шлиссельбургского мещанина Гирши Германова и законной его жены Фейги Берковой Дочь Сара
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1935
похоронена на Преображенском кладбище в Санкт-Петербурге
Похороны
Неизвестно