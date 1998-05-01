Гуревич (Сосицкая) Рахиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1912
Дата смерти01.05.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1912
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гуревич Лев
Рождение ребёнка
07.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуревич Лев
Рождение ребёнка
12.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуревич Лев
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуревич Лев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.05.1998
Похороны
Неизвестно