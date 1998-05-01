Гуревич (Сосицкая) Рахиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Сосицкая) Рахиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1912

Дата смерти

01.05.1998

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1912

Отец: Сосицкий Исаак

Мать: Сосицкая Сара (Софья) Гиршевна (Григорьевна)

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гуревич Лев

Рождение ребёнка
07.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуревич Лев

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуревич Лев

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Лев

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.05.1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
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