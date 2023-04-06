Герман Арон (Аркадий) Гиршев (Григорьевич)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1935
Жена: Герман Александра
Рождение ребёнка
12.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герман Александра
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1953