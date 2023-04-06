Герман Арон (Аркадий) Гиршев (Григорьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман Арон (Аркадий) Гиршев (Григорьевич)

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герман Гирш Элиокумов

Мать: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1935

Жена: Герман Александра

Рождение ребёнка
12.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герман Александра

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1953
Москва, город федерального значения Москва
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