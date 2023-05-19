Герман Александр Гиршев (Григорьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герман Александр Гиршев (Григорьевич)

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герман Гирш Элиокумов

Мать: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
артист
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942
или 1943 в эвакуации | | похоронен на Урале
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