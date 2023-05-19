Герман Александр Гиршев (Григорьевич)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета
?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
артист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
или 1943 в эвакуации | | похоронен на Урале