Грейцер (Герман) Гута (Августа) Гиршевна (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грейцер (Герман) Гута (Августа) Гиршевна (Григорьевна)

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Муж

1899 г.р.
1884 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герман Гирш Элиокумов

Мать: Герман Фейга (Федосья) Берковна (Борисовна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1930

Муж: Рамм Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грейцер (грайцер) Хонон Иоселович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мириам Хононова

Отец ребёнка: Грейцер (грайцер) Хонон Иоселович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грейцер (грайцер) Хонон Иоселович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грейцер (грайцер) Хонон Иоселович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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