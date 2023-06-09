Грейцер (Герман) Гута (Августа) Гиршевна (Григорьевна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1930
Муж: Рамм Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грейцер (грайцер) Хонон Иоселович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мириам Хононова
Отец ребёнка: Грейцер (грайцер) Хонон Иоселович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грейцер (грайцер) Хонон Иоселович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
в Москве