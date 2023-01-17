Ерофеев (однодворец) Тихон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Тихон Иванович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

30.09.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ерофеев (однодворец) Иван Петрович

Мать: Ерофеева Дарья Кондратьевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Тихонович

Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Фирсовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Романова Матрена Ерофеева

Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Фирсовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович

Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Фирсовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ерофеев Василий Тихонович

Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Фирсовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.09.1885
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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