Ерофеев (однодворец) Тихон Иванович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти30.09.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Тихонович
Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Фирсовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Романова Матрена Ерофеева
Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Фирсовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович
Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Фирсовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ерофеев Василий Тихонович
Мать ребёнка: Ерофеева Степанида Фирсовна
Смерть
30.09.1885