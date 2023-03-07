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Романова Матрена Ерофеева

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

26.09.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Ерофеев (однодворец) Тихон Иванович

Мать: Ерофеева Степанида Фирсовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1856

Муж: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Романов (однодворец) Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1858

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Чехлова Пелагея Романова

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1862

Сын: Романов (однодворец) Степан Васильевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1865

Сын: Романов (однодворец) Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1866

Сын: Романов (однодворец) Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1869

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1870

Сын: Романов (однодворец) Василий Васильевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1873

Дочь: Чехлова Агриппина Романова

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1877

Сын: Романов (однодворец) Петр Васильевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.09.1884
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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