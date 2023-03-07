Романова Матрена Ерофеева
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти26.09.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
09.?.1856
Рождение ребёнка
1857
Сын: Романов (однодворец) Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.10.1858
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Чехлова Пелагея Романова
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.07.1862
Рождение ребёнка
15.01.1865
Рождение ребёнка
01.10.1866
Рождение ребёнка
11.07.1869
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.07.1870
Рождение ребёнка
21.06.1873
Дочь: Чехлова Агриппина Романова
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.06.1877
Сын: Романов (однодворец) Петр Васильевич
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич
Смерть
26.09.1884
Причина смерти: чахотка