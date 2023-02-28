Романов (однодворец) Ефим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов (однодворец) Ефим Васильевич

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

14.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Мать: Романова Матрена Ерофеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1877

Жена: Романова - Горина Пелагея Алашеева

Рождение ребёнка
23.08.1879

Дочь: Конькова Наталья Романова

Мать ребёнка: Романова - Горина Пелагея Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1881

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Романова - Горина Пелагея Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1884

Дочь: Воробьева Прасковья Романова

Мать ребёнка: Романова - Горина Пелагея Алашеева

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.05.1886
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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