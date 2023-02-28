Романов (однодворец) Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти14.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
11.?.1877
Рождение ребёнка
23.08.1879
Дочь: Конькова Наталья Романова
Мать ребёнка: Романова - Горина Пелагея Алашеева
Рождение ребёнка
23.11.1881
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Романова - Горина Пелагея Алашеева
Рождение ребёнка
08.10.1884
Дочь: Воробьева Прасковья Романова
Мать ребёнка: Романова - Горина Пелагея Алашеева
Смерть
14.05.1886
Причина смерти: чахотка