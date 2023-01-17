Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ерофеев (однодворец) Тихон Иванович

Мать: Ерофеева Степанида Фирсовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ерофеев (однодворец) Алексей Максимович

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Михаиловна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ерофеев (однодворец) Василий Максимович

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Михаиловна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Андреева Анна Максимовна

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Михаиловна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Агафья Максимовна

Мать ребёнка: Ерофеева Мария Михаиловна

Бракосочетание
21.?.1882

Жена: Дурасова, Ерофеева Анна Петровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ерофеева Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Дурасова, Ерофеева Анна Петровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евгения Максимовна

Мать ребёнка: Дурасова, Ерофеева Анна Петровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Мария Михаиловна

Смерть
Неизвестно
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