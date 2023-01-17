Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ерофеев (однодворец) Алексей Максимович
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Михаиловна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ерофеев (однодворец) Василий Максимович
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Михаиловна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Андреева Анна Максимовна
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Михаиловна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Агафья Максимовна
Мать ребёнка: Ерофеева Мария Михаиловна
Бракосочетание
21.?.1882
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ерофеева Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Дурасова, Ерофеева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евгения Максимовна
Мать ребёнка: Дурасова, Ерофеева Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно