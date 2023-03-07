Ерофеев (однодворец) Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Василий Максимович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович

Мать: Ерофеева Мария Михаиловна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ерофеева Татьяна Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Ерофеев (однодворец) Федор Васильевич

Мать ребёнка: Ерофеева Татьяна Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ерофеева Татьяна Ивановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ерофеев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ерофеева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ерофеев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ерофеева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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