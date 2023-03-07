Ерофеев (однодворец) Василий Максимович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ерофеева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ерофеев (однодворец) Федор Васильевич
Мать ребёнка: Ерофеева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ерофеева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ерофеев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ерофеева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Ерофеева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно